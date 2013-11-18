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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 19:11 BJT

德国经济：经济上行趋势未来几个月将更形巩固--央行

路透柏林11月18日 - 德国央行周一表示，德国经济正稳健增长，且受国内需求和全球环境改善之助，经济上行趋势会在未来数月更形巩固。(完)
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