突发新闻：法国左派报社遭到枪击，一人严重受伤

纽约期市：ICE原糖从11个月低位大幅回升，可可期货下跌

路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月