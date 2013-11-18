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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 19:56 BJT

突发新闻：法国左派报社遭到枪击，一人严重受伤

路透巴黎11月18日 - 警方及报社员工表示，巴黎市中心一左派报社遭到枪手开火攻击，枪手逃逸之前造成一人严重受伤。

一警官表示，伤者受伤的部位在于胸部，并称攻击者使用的是猎枪，但动机不明。

Liberation报社编辑部经理Fabrice Rousselot向记者表示，“他走进来开了两枪便离开。”

警方在巴黎其他媒体业者所在地部署警力。

数日之前一名武装份子侵入BFM电视台，在离去之前对记者口出威胁。Rousselot表示，尚不清楚两起事件是否有关联。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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