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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 20:35 BJT

更新版 1-突发新闻：法国一报社及法国兴业银行总部遭枪击，一记者受重伤

(新增第二起枪击事件，关联性不明)

路透巴黎11月18日 - 法国一左派报纸的办公室及一主要银行位于巴黎的总部周一遭到枪击，警方表示两起枪击事件似乎是由同一枪手所为。

目前他的动机不明。

警方及报社员工表示，巴黎市中心一左派报社遭到枪手开火攻击，枪手逃逸之前造成一人严重受伤。

警方及法国兴业发言人表示，大约90分钟过后，一名男子在法国兴业 位于市郊总部街上开枪，未有人员受伤。

不久过后，一名枪手在附近劫持了一辆汽车，汽车驾驶表示，该名枪手强迫驾驶载他到巴黎市中心的香榭丽舍大道。目前尚不清楚这起事件与两起射击案是否有关。

一警方消息人士表示，对于枪手的描述都是持有猎枪或类似的武器，而两起攻击现场发现的弹壳相符。

Liberation报社编辑部经理Fabrice Rousselot表示，目击者形容枪手是年约40岁的短发男子。

一警官表示，伤者受伤的部位在于胸部，并称攻击者动机不明。

Rousselot向记者表示，“他走进来开了两枪便离开。”

警方在巴黎其他媒体业者所在地部署警力。

数日之前一名武装份子侵入BFM电视台，在离去之前对记者口出威胁。Rousselot表示，尚不清楚两起事件是否有关联。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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