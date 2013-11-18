更新版 1-突发新闻：法国一报社及法国兴业银行总部遭枪击，一记者受重伤

标题新闻：美国总统特朗普称如果中国在解决朝鲜核问题上不提供帮助，他准备采取单边行动
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(新增第二起枪击事件，关联性不明)
路透巴黎11月18日 - 法国一左派报纸的办公室及一主要银行位于巴黎的总部周一遭到枪击，警方表示两起枪击事件似乎是由同一枪手所为。
目前他的动机不明。
警方及报社员工表示，巴黎市中心一左派报社遭到枪手开火攻击，枪手逃逸之前造成一人严重受伤。
警方及法国兴业发言人表示，大约90分钟过后，一名男子在法国兴业 位于市郊总部街上开枪，未有人员受伤。
不久过后，一名枪手在附近劫持了一辆汽车，汽车驾驶表示，该名枪手强迫驾驶载他到巴黎市中心的香榭丽舍大道。目前尚不清楚这起事件与两起射击案是否有关。
一警方消息人士表示，对于枪手的描述都是持有猎枪或类似的武器，而两起攻击现场发现的弹壳相符。
Liberation报社编辑部经理Fabrice Rousselot表示，目击者形容枪手是年约40岁的短发男子。
一警官表示，伤者受伤的部位在于胸部，并称攻击者动机不明。
Rousselot向记者表示，“他走进来开了两枪便离开。”
警方在巴黎其他媒体业者所在地部署警力。
数日之前一名武装份子侵入BFM电视台，在离去之前对记者口出威胁。Rousselot表示，尚不清楚两起事件是否有关联。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透纽约/伦敦4月6日 - 原糖期货周四创下2月底来最大单日涨幅， 受助于回补空头和对欧洲及印度需求的预期。可可下跌，阿拉比卡咖啡小 幅上涨。 5月原糖期货 收涨0.35美分，或2.17%，报每磅16.45美分，从 周三触及的11个月低位反弹，因回补空头和需求预期。 “上日价格下跌，引发今日的买兴，”Price Futures Group副总裁J ack Scoville说。 市场对印度原糖进口的预期介乎50-150万吨，交易员说，他们不排除 印度在今年稍后进一步进口。 5月白糖期货 收涨9.40美分，或2.02%，报每吨473.6美元，交 易员说，在合约将在4月13日到期前，市场更活跃。 5月纽约可可 收跌23美元，或1.09%，报每吨2,090美元。5月 伦敦可可 收跌20英镑，或1.18%，报每吨1,671英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.33%，报每磅1.3775美元 。5月
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