路透调查：多数交易商预期欧洲央行不会将存款利率降为负值

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透班加罗尔11月18日 - 周一公布的路透调查显示，多数货币市场交易商认为，欧洲央行不会将其存款利率调降为负值。
受访的21家交易商中有18家指出，欧洲央行不会进一步调降现已处于历史低点零利率的存款利率。
这个结果与上月调查结果相符，上月调查显示现行存款利率料至少延续至2015年初，也就是调查的最远预估时程。
一名交易商称，“单靠负的存款利率不会对流动性构成任何影响。”他并称降低存款准备会更有效。
银行超额流动性下滑，是欧元区银行体系中的一大隐忧。
若欧洲央行存款利率降为负值，这意味着商业银行存放在欧洲央行的隔夜资金得要支付费用。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。