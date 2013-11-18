版本:
中国
债券 | 2013年 11月 18日 星期一 20:55 BJT

路透调查：多数交易商预期欧洲央行不会将存款利率降为负值

路透班加罗尔11月18日 - 周一公布的路透调查显示，多数货币市场交易商认为，欧洲央行不会将其存款利率调降为负值。

受访的21家交易商中有18家指出，欧洲央行不会进一步调降现已处于历史低点零利率的存款利率。

这个结果与上月调查结果相符，上月调查显示现行存款利率料至少延续至2015年初，也就是调查的最远预估时程。

一名交易商称，“单靠负的存款利率不会对流动性构成任何影响。”他并称降低存款准备会更有效。

银行超额流动性下滑，是欧元区银行体系中的一大隐忧。

若欧洲央行存款利率降为负值，这意味着商业银行存放在欧洲央行的隔夜资金得要支付费用。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐