表格：美国9月整体资本净流出1,068亿美元，上月为净流出138亿美元

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透华盛顿11月18日 -
* 美国9月整体资本净流出1,068亿美元
* 外资9月通过交易途径净买入255亿美元
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
9月 8月 7月
月度资本净流入 -106.8 -13.8 60.5
民间 -101.4 -26.0 63.2
官方 -5.4 12.2 -2.7
外资净买入长期证券 12.1 -25.1 14.3
通过换股等非交易途径买入 -13.3 -15.3 -16.7
通过交易途径净买入 25.5 -9.8 31.0
外资净买入美国证券 62.3 -8.5 46.6
民间 77.6 -3.7 41.7
官方 -15.3 -4.8 5.0
外资净买入长期美国证券:
美国公债 27.8 -10.8 33.9
美国机构债 14.7 16.8 22.2
美国股票 12.5 -16.9 -8.5
美国公司债 7.2 2.4 -0.9
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1293.8 1268.1 1279.3
日本 1178.1 1149.1 1135.4
加勒比海金融中心 300.9 301.9 287.8
(Carib Bnkng Ctrs)
巴西 249.2 252.9 256.4
石油出口国家 245.7 246.5 257.7
台湾 185.9 183.6 185.8
瑞士 177.2 181.2 178.2
比利时 172.5 166.8 167.7 (完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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