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货币新闻 | 2013年 11月 18日 星期一 22:39 BJT

美国股市：开盘扩大涨幅创日内纪录新高，仍聚焦在美联储刺激计划

路透纽约11月18日 - 美国股市周一开盘上涨，道指和标普500指数扩大涨幅，创日内纪录新高，投资人继续聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)的经济刺激计划。

道琼工业指数 盘初上升43.6点，或0.27%，至16,005.3点，标准普尔500指数 上升2.48点，或0.14%，至1,800.66点，Nasdaq指数 攀升2.073点，或0.05%，至3,988.041点。(完)
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