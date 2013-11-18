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债券 | 2013年 11月 19日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.080%，投标倍数为4.00

路透华盛顿11月18日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.080 中值 0.075 低值 0.060 投资 0.081 价格 99.979778 高值得标比率 49.07% 投标倍数 4.00 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,415,400 总投标 128,005,082,900 竞争性投标得标 31,449,487,500 非竞争性投标得标 450,927,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/21 到期日 2014/02/20 CUSIP码 912796BZ1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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