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债券 | 2013年 11月 19日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.100%，投标倍数为4.40

路透华盛顿11月18日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.100 中值 0.090 低值 0.075 投资 0.101 价格 99.949444 高值得标比率 24.57% 投标倍数 4.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,001,258,300 总投标 123,114,658,100 竞争性投标得标 27,235,386,200 非竞争性投标得标 389,872,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/21 到期日 2014/05/22 CUSIP码 912796CZ0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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