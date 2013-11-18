美国股市：道指和标普500指数从纪录高位回落，因伊坎发表谨慎言论

在路透全球投资展望峰会上，伊坎表示他对股市“非常警惕”，称可能将出现“大跌”，因为很多公司获利的更多受益于低廉的借贷成本而非出色的管理。

他还暗示了对苹果 的计划，表示不希望与该公司管理层交恶。他还表示尚无计划放弃其投资。继他的评论后，苹果股票扩大跌幅，周一收低1.2%至518.63美元。

Nasdaq指数受社交媒体和云计算相关类股大跌拖累。其中，Facebook 大跌6.5%至45.83美元。

Tesla 也延续跌势，重挫逾10%至121.58美元，本月已经下跌近24%。

道琼工业指数 上扬14.32点或0.09%，收于15,976.02点。标普500指数 下滑6.65点或0.37%，收于1,791.53点。NASDAQ指数 收跌36.90点或0.93%，报3,949.07点。

标普500指数盘中稍早一度触及1,802.33点，道琼指数也曾攀至16,030.28点，均为历史新高。两个指数上周五均收于记录高点，且为连续第六周收涨。

另一家社交媒体巨头，推特(Twitter) 也大跌6.5%至41.14美元。此前该公司被Wunderlich Securities下调评级。

不过波音(Boeing) 上涨1.7%至138.36美元，此前该公司宣布在周日的迪拜航展上共接到259架新777飞机订单。

若干美联储官员讲话，为其刺激政策提供了更多观点。美国费城联储总裁普洛瑟表示，随着经济和就业市场改善，美联储应设定固定的以美元计购债计划规模，然后逐步结束该计划。

而纽约联储总裁杜德利周一称，他开始对美国经济“更加乐观”。

但是在可预见的将来，由于美联储的干预措施将利率压至接近零的水平，股市料将继续吸引追求收益的投资者，即便是在美联储开始缩减购债规模之后。

根据BATS交易所数据，在纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSE MKT共有约54亿股成交，略低于约58亿股的五日均值。

纽约证交所上涨与下跌股之比约为2:3，Nasdaq市场这一比例为9:16。(完)