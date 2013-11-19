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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 09:05 BJT

澳洲央行：刺激举措在发挥作用，但不排除继续放宽政策可能--会议记录

澳洲央行再度淡化对楼市泡沫的担忧，称“讨论过程中，委员们注意到，迄今二手房市场进展以及新建住房活动增加都是低利率带来的预期效应。”

在谈到企业信心最近改善时，澳央行表示，现在说这是否意味着企业愿意承担新风险并会增加就业和投资，还为时尚早。央行称，就业市场形势仍疲软，但指出一些前瞻性就业增长指标不再下降。

“委员会将继续检视未来几个月的数据，以评估货币政策是否仍然合适，”会议记录最后表示。(完) (编译 李爽/侯向明 审校 戴素萍/于春红)
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