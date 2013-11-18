加拿大汇市：加元兑美元触及一周高点，受惠于强劲的外资投资数据

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透多伦多11月18日 - 加元兑美元周一触及一周高点，此前数据显示9月外资对加拿大证券需求暴增，市场并受到中国公布的经济与社会改革计划鼓舞。
9月外资增加投资加拿大证券，其中股市投资升至2009年9月来最高位。9月外资共投资83.6亿加元，创五个月最高。
加元并受到风险意愿攀升的扶助，此前中国宣布近30年来最大胆的经济与社会改革方案。分析师认为这些举措意味着中国经济将更趋自由化。
加元兑美元 日高一度触及1.0414的一周多高点，北美时段收于1.0432加元或0.9586美元，略为回落，但高于周五收盘时的1.0447加元或0.9572美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。