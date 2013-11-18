加拿大汇市：加元兑美元触及一周高点，受惠于强劲的外资投资数据

路透多伦多11月18日 - 加元兑美元周一触及一周高点，此前数据显示9月外资对加拿大证券需求暴增，市场并受到中国公布的经济与社会改革计划鼓舞。

9月外资增加投资加拿大证券，其中股市投资升至2009年9月来最高位。9月外资共投资83.6亿加元，创五个月最高。

加元并受到风险意愿攀升的扶助，此前中国宣布近30年来最大胆的经济与社会改革方案。分析师认为这些举措意味着中国经济将更趋自由化。

加元兑美元 日高一度触及1.0414的一周多高点，北美时段收于1.0432加元或0.9586美元，略为回落，但高于周五收盘时的1.0447加元或0.9572美元。(完)

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