拉美汇市：巴西雷亚尔跳涨，受中国改革蓝图激励

路透里约热内卢11月18日 - 巴西雷亚尔周一上扬2%，表现远远优于其它拉美货币，因市场欢迎中国宏伟的改革计划，且交易商押注巴西决策者将把所有12月初到期的货币互换协议进行展期。

其它拉美货币也上扬，此前中国宣布近三十年来最大胆的经济和社会改革蓝图，市场因此乐观认为拉美商品出口的最大消费国中国将在未来几年实现可持续的经济增长。

“投资者对中国的措施表示赞赏，在他们看来，那是中国经济提高竞争力的途径，而这将利好大宗商品相关货币，”瑞穗银行的首席策略师Luciano Rostagno表示。

巴西雷亚尔兑美元 涨2%至2.2755，交易商押注巴西央行将为所有12月2日到期、价值101亿美元的货币互换协议进行展期。

智利披索兑美元 涨0.7%。

墨西哥披索兑美元 在海外市场涨0.4%，该国周一逢假期休市。(完)

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