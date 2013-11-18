南非汇市：兰特兑美元上扬，受中国改革计划提振

路透约翰内斯堡11月18日 - 南非兰特兑美元周一上涨，中国实施宏伟经济改革，以及美国继续实施货币刺激措施的前景提振全球市场。

1432GMT时，兰特兑美元 报10.1000，较上周五纽约收盘位上涨0.6%。

中国政府上周五宣布了30年来最大的的经济改革方案，承诺让市场在经济中扮演“决定性”角色。

对美联储将在2014年3月而非今年开始缩减购债计划的预期，亦支撑兰特等高风险资产。

南非庞大的经常帐赤字和预算赤字使得该国愈发依赖海外资金的流入。

“我们看到这些最易受负面人气影响的新兴市场货币的走势开始转好，”ETM的市场分析师Sean McCalgan说。

“它们变得很依赖外部融资。现在既然在那方面变得更有利于它们，包括兰特在内的高风险新兴市场货币的短期表现将会略微好转。”

国内方面，市场等待周三南非公布10月通胀数据，南非央行周四将宣布利率决定。

南非央行预计将维持指标利率在5%不变。

2026年到期的南非公债 收益率持平，报8.095%，2015年到期的公债 收益率跌6个基点，报5.975%。(完)

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