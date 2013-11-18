《路透峰会》伊坎表达对股市的谨慎态度，但不会放弃投资苹果

标题新闻：英国外交大臣约翰逊称脱欧协议执行期或会允许欧盟公民在英自由流动，以吸引人才
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伊坎表示他和库克关系不错，但指出，“苹果不是银行，不应该像银行一样运营，因为投资者投资的不是银行。”
“苹果有这么多钱，他们应该利用起来，”伊坎表示。
几十年来，伊坎以争夺股东投票权等强硬手腕而闻名。对于在苹果问题上的计划，他婉转地含糊其辞。他还向路透记者开玩笑说，如果和他一起喝一杯鸡尾酒，他可能会透露更多。
这位77岁的投资者在投资中获益颇丰，因此他对市场和公司的观点受到广泛关注。
伊坎表示，在过去五年，只要投资者买入了他旗下机构入职董事会的公司股票，并且在伊坎的代表任职期间持有股票，年化收益率将达到28%。
伊坎被看作是市场中最有影响力的维权投资者之一。但是他认为，他及其同事不希望对企业进行微观管理。相反，他喜欢和最高管理层对话，并为业绩“设定参数”，比如股东权益报酬率(ROE)或相对于竞争对手的表现。
“董事会应该让执行长负起责任，”伊坎表示，“这是董事会的义务。”(完) (编译 石冠兰/朱晓军; 审校 徐文焰/李春喜)
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ECB为欧洲央行 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。