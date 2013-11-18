《路透峰会》伊坎表达对股市的谨慎态度，但不会放弃投资苹果

伊坎表示他和库克关系不错，但指出，“苹果不是银行，不应该像银行一样运营，因为投资者投资的不是银行。”

“苹果有这么多钱，他们应该利用起来，”伊坎表示。

几十年来，伊坎以争夺股东投票权等强硬手腕而闻名。对于在苹果问题上的计划，他婉转地含糊其辞。他还向路透记者开玩笑说，如果和他一起喝一杯鸡尾酒，他可能会透露更多。

这位77岁的投资者在投资中获益颇丰，因此他对市场和公司的观点受到广泛关注。

伊坎表示，在过去五年，只要投资者买入了他旗下机构入职董事会的公司股票，并且在伊坎的代表任职期间持有股票，年化收益率将达到28%。

伊坎被看作是市场中最有影响力的维权投资者之一。但是他认为，他及其同事不希望对企业进行微观管理。相反，他喜欢和最高管理层对话，并为业绩“设定参数”，比如股东权益报酬率(ROE)或相对于竞争对手的表现。