加拿大股市：脱离盘中所及两年高位收跌，因商品市场疲弱

路透多伦多11月18日 - 加拿大指标股指周一下跌，因商品价格疲弱打压资源类股，抵消了中国改革计划以及美联储继续支持刺激举措迹象所带来的乐观气氛。

金价和油价疲软盖过金融股上扬的抬拉效应，限制股市涨势。股指盘中触及两年高位。

由于周末没有影响投资者心理的重大消息，所以焦点仍在美联储副主席叶伦上周的言论以及中国的改革计划上。叶伦表示她将支持美联储刺激计划。中国的改革计划表明其将允许市场在经济中发挥决定性作用。叶伦被提名接任美联储主席一职。

一些投资者仍质疑加拿大商品出口市场是否能够从中国的改革中受益。

“我们仍不看好材料类股，”Barometer Capital Management投资经理兼交易部门主管Diana Avigdor表示，“加拿大(经济)与商品市场有关。因此当商品市场不好的时候，加拿大也会受影响。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低24.51点，或0.18%，报13,458.06点，盘中触及2011年7月以来最高13,512.47点。