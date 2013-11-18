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市场报道 | 2013年 11月 19日 星期二 07:14 BJT

《美国重要政经日程》--11月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布第三季就业成本指数

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券

2130 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告

2400 - 美联储主席贝南克在全美经济学家俱乐部(National Economists Club)年度会员晚宴上发表讲话。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)
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