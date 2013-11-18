《美国重要政经日程》--11月19日

标题新闻：英国外交大臣约翰逊称脱欧协议执行期或会允许欧盟公民在英自由流动，以吸引人才
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布第三季就业成本指数
1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券
2130 - 美国石油协会(API)发布一周全国石油报告
2400 - 美联储主席贝南克在全美经济学家俱乐部(National Economists Club)年度会员晚宴上发表讲话。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)
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ECB为欧洲央行 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。