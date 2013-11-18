芝加哥期市：CBOT玉米期货收挫，因美国收成或创下纪录高位

路透11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收挫，一度跌至三年新低，交易商指因美国玉米收成可能将创下纪录高位，而且外界担心在建议减少使用生物燃料后，市场对玉米需求下降。

交易商表示，有消息称中国已因转基因因素拒收一船美国玉米，而且市场在12月玉米期权周五到期前出脱该合约，亦打压玉米期货。

CBOT-12月玉米期货 尾盘跌10-1/4美分，报每蒲式耳4.11-3/4美元。

奥巴马政府上周五建议2014年削减美国生物燃料使用的目标量至152.1亿加仑，低于2007年再生燃料法案提议的目标181.5亿加仑。

一位交易消息人士周一表示，中国拒收美国一船玉米，因其含有不允许进口的转基因品种。

美国农业部周一表示，上周玉米出口检验量为3,076万蒲式耳，高于1,500-2,000万蒲式耳的预估区间。

周一路透调查显示，截至周日，美国玉米收割完成率约为91%。

一位农业气象专家周一表示，周末的降雨放缓了美国玉米和大豆的收割速度，但本周初天气日趋干燥，将让农户恢复收割。

12月玉米期货低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标(RSI)为26。(完)

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