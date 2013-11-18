芝加哥期市：CBOT玉米期货收挫，因美国收成或创下纪录高位

标题新闻：英国外交大臣约翰逊称脱欧协议执行期或会允许欧盟公民在英自由流动，以吸引人才
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路透11月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收挫，一度跌至三年新低，交易商指因美国玉米收成可能将创下纪录高位，而且外界担心在建议减少使用生物燃料后，市场对玉米需求下降。
交易商表示，有消息称中国已因转基因因素拒收一船美国玉米，而且市场在12月玉米期权周五到期前出脱该合约，亦打压玉米期货。
CBOT-12月玉米期货 尾盘跌10-1/4美分，报每蒲式耳4.11-3/4美元。
奥巴马政府上周五建议2014年削减美国生物燃料使用的目标量至152.1亿加仑，低于2007年再生燃料法案提议的目标181.5亿加仑。
一位交易消息人士周一表示，中国拒收美国一船玉米，因其含有不允许进口的转基因品种。
美国农业部周一表示，上周玉米出口检验量为3,076万蒲式耳，高于1,500-2,000万蒲式耳的预估区间。
周一路透调查显示，截至周日，美国玉米收割完成率约为91%。
一位农业气象专家周一表示，周末的降雨放缓了美国玉米和大豆的收割速度，但本周初天气日趋干燥，将让农户恢复收割。
12月玉米期货低于所有主要移动均线，九日相对强弱指标(RSI)为26。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李爽)
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