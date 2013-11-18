金砖国家：11月18日股汇市收盘纵览

路透11月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月18日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1025.30点。
中国股市：沪综指收升2.9%创逾两个月最大单日涨幅，三中全会细则提振人气
香港股市：恒指及恒生国企指数双双劲扬，中国改革计划激励士气
中国汇市：人民币即期近收平盘，疑似干预打压升值热情
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拉美股市：巴西股市周一走高，受助于中国宣布经济改革，以及美联储有望维持货币刺激措施。巴西Bovespa指数 收高1.44%至54,223.57，为近两周最高。铁矿商淡水河谷 和国有油企Petroleo Brasileiro 均上涨近2%。
拉美汇市：巴西雷亚尔跳涨，受中国改革蓝图激励
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南非股市：微升，因全球股市上涨提振电子商务类股Naspers 等，但是对于估值的持续担忧限制了涨幅。Top-40绩优股指数 收高0.49%至40,593.96点。综合指数 收高0.56%，报45,428,85点。
南非汇市：兰特兑美元上扬，受中国改革计划提振
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印度股市：上涨逾2%，为一个月以来最大单日涨幅，跟随其他亚股涨势，受助于美联储延续刺激措施的预期和中国经济改革计划。指标BSE指数 收高2.21%或451.32点，报20,850.74点，创10月18日以来最大单日涨幅。NSE指数 收涨2.19%或132.85点，报6,189点。
印度汇市：印度卢比录得近七周以来最大单日涨幅，受益于外资强劲流入将支撑国内市场的预期，因中国出台大规模经济改革计划和美联储可能维持货币刺激措施，提振了全球风险资产。卢比兑美元 收报62.41/42卢比，较上周四收盘63.11/12上涨1.1%，为10月3日以来最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,461.980点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.43%，报805.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.04%报32.5750卢布；卢布兑欧元 跌0.05%，报43.97卢布。(完)
(整理 朱晓军)