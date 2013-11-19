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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 08:51 BJT

日本经济：政府12月初拟定刺激计划，不发行新债来融资--甘利明

路透东京11月19日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府将不会发行新债为经济刺激措施融资。

甘利明在内阁会议后的记者会上称，刺激计划将在12月初完成拟定，资金支出将约为5万亿(兆)日圆(500亿美元)。

日本首相安倍晋三决定出台刺激措施，以缓和明年4月上调消费税带来的不利影响。

将通过截至明年4月当前财年的追加预算来为计划支出融资。(完) (编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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