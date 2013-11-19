《新兴市场重要经济事件预告》--11月19日-11月26日

路透11月19日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
11月19日(二)
华盛顿--世界银行行长金墉和前以色列央行总裁费舍尔在华尔街日报大会上就“全球经济展望”讲话。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布所有主要发达和发展中经济体经济展望报告，进行经济预测和政策分析。OECD秘书长葛利亚和首席经济学家Pier Carlo Padoan将举行记者会(1000)
莫斯科--俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)和俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva出席银行家日活动。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在部长级会议上致开幕词，主题为韩国宏观经济政策和相关问题(2300)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(预计不会宣布利率决定)。
11月20日(三)
新德里--亚洲开发银行(ADB)常务总干事Rajat Nag计划就印度面临的挑战讲话，包括近期增长回落、货币走软和资本外流。
布达佩斯--匈牙利央行举行“资助增长计划”大会。央行总裁Gyorgy Matolcsy等官员发言。
11月21日(四)
伊斯坦布尔--第五届亚特兰大能源与经济委员会峰会(至11月22日)。捷克财长Jan Mladek、土耳其总统莒内和财长Mehmet Simsek将参会。
科伦坡--斯里兰卡财长拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)在议会介绍2014年预算，陈述明年经济政策(0230)。
雅加达--第六届税收目的的透明化及信息交换全球论坛会议(至11月22日)。印尼财政部长Muhammad Chatib Basri将发表看法。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
11月22日(五)
暂无重要事件。
11月25日(一)
曼谷--亚洲开发银行(ADB)启动最新亚洲债市监测计划，涵盖东亚地区的本币债市发展。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
迪拜--全球伊斯兰经济峰会(至11月26日)。伊斯兰开发银行总裁H.E. Ahmed Mohammed Ali Al-Madani将发表看法。
11月26日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行利率政策会议。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月27日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 石冠兰)