《全球重要经济事件一览表》--11月19日-11月26日

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11月19日(二)

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯在中西部银行领袖会议上就当前经济状况和货币政策发表讲话(1915)。

华盛顿--美国前财长萨默斯在华尔街日报CEO协会会议上讲话，题为“美国经济管理的未来”(1900)。

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议记录(0030)。

华盛顿--美国财长杰克卢在华尔街日报主办的执行长委员会会议上讨论“美国经济前景”(1345)。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加有关“欧洲前景”的讨论(1115)。

加拿大塞克威尔--加拿大央行副总裁穆雷在蒙特爱立森大学(Mount Allison University)发表演说(2230)。

法兰克福--欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)参与“欧洲监管的未来：欧洲金融监管体系(ESFS)及未来”的讨论。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在“在具挑战性的环境中引导经济”会议上发布主旨演讲。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就“金融周期和实体经济：中东欧及东南欧国家(CESEE)的教训”讲话。

11月20日(三)

伦敦--英国央行执行董事暨首席经济学家戴尔参加题为“对量化宽松和央行未来的预测”的讨论(1025)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利参加讨论报告,主题为“高等教育中营利性机构的作用”和地方经济状况(1500)。

华盛顿--美联储主席贝南克在全美经济学家俱乐部会员年度晚宴上讲话(0000)。

华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议记录(1900)。

芝加哥--圣路易斯联储总裁布拉德参加彭博商业峰会，将就美国经济和货币政策接受专访(1710)。

法兰克福--德国央行理事会成员Carl-Ludwig Thiele发表主题讲话“透视欧洲支付体系：单一欧洲支付区(SEPA)在2014年2月1日之前和之后”。

法兰克福--德国央行理事会成员Carl-Ludwig Thiele参与关于“SEPA-移民：德国需要最后冲刺”的讨论。

法兰克福--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)在欧洲保险与职业年金监管委员会(EIOPA)会议上发表主题讲话。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加国际金融和监管论坛中心举办的研讨会，讨论对金融市场的看法(0030)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Tiff Macklem就央行货币政策报告对参议院金融委员会进行证词陈述(2115)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至11月21日)。

11月21日(四)

纽约--美国财政部分管金融机构部长助理Cyrus Amir Mokri出席结算中心年会的“银行业现状”小组讨论。

纽约--欧洲央行执委亚斯穆森就外交关系讲话(1800)。

美国阿什伯勒--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景讲话(1730)。

伦敦--欧洲央行执委科尔参与英国央行主办的经济政策研究中心第30届年会讨论(0900)。

日内瓦--瑞士央行管理委员会成员Fritz Zurbrugg讲话。

美国ROGERS--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策讲话(1800)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲商业分析师年度晚宴上讲话，题为“澳元：实现自由浮动的30年”(0905)。

柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在南德日报主办的“进一步增长的战略”活动上讲话(1005)。

柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼在南德日报组织的会议上讲话，会议主题为“货币政策的可能性”(1600)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，将不发布利率声明。

11月22日(五)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛就“影子银行”讲话(1715)。

纽约--瑞典央行副总裁Martin Floden就瑞典经济状况讲话。

伦敦--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参与“国际宏观经济和央行政策”的小组辩论。

法兰克福--第23届法兰克福欧洲银行业会议。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表主旨演讲。德国财政部长朔伊布勒和德国央行总裁魏德曼也将出席。

巴黎--欧洲货币与金融论坛(SUERF)与法国央行联合举办“欧洲金融重建”会议。演讲人包括：美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治、法国央行总裁诺亚、奥地利央行总裁诺沃特尼和意大利央行总裁维斯科。

巴黎--欧洲央行执委普雷特参与法国央行主办的“欧洲金融的未来走向何方？”小组讨论(1530)。

斯洛文尼亚PORTOROZ--斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec在一商业会议上讲话(1230)。

11月23日(六)

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加南德日报组织的会议，参加题为“我们该怎么改革欧洲金融体系和银行”的辩论(1145)。

11月25日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦、欧洲央行决策官员诺亚和科尔在欧元区国际论坛(Europlace International Forum)上讲话。

东京--日本央行公布10月货币政策会议记录(2350)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在新南威尔士大学收入和财富研究国际协会主办的会议上发表主旨演讲(2215)。

马德里--西班牙央行总裁林德在金融市场协会组织的2013年金融会议上讲话(1245)。

11月26日(二)

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就“央行政策的经济和法律限制”发表主题讲话(1230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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