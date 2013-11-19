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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 09:34 BJT

国际油市：美国原油持稳，对美国刺激举措动向的担忧构成拖累

站在美联储政策立场两端的美联储高官均在周一提及美国经济出现改善，进一步强调了美联储正接近放慢其月度购债的步伐。

美国国务卿克里周一表示，对于本周稍晚世界强国与伊朗的谈判能否达成一致并无具体预期，此谈判旨在就伊朗核计划敲定临时协议。

利比亚过去六个月的原油日出口量已减少逾100万桶，因不同民兵武装之间的争斗与石油行业的动荡蔓延至全国。

沙特原油日产量增至接近1,000万桶，为自2002年政府开始记录数据以来的四个月最高平均水准。美国北达科他州日原油产量接近100万桶。

路透调查显示，上周美国原油库存料增加10万桶，汽油供应或增加20万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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