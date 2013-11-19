更新版 1-中国公开市场：逆回购大幅放量解资金之渴，惟难有实质缓解效果

* 周二逆回购放量至350亿元，单日净投放260亿元

* 今日操作量创逾一个月来单日逆回购操作高峰

* 但逆回购量级难实质缓和银行间资金面紧势

* 机构期待本周四央行重启14天期逆回购 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京11月19日 - 在市场对中国央行放水的热切期盼中，公开市场周二逆回购规模较上周同期大幅扩张，录得逾一个月来单日操作新高。不过市场人士表示，今日量级难助银行间资金的紧势现实质改善。

转入11月来，原先周四进行的14天期逆回购被暂停，但考虑目前流动性供不应求，机构对本周四再启14天品种操作存在一定期待。但受访者强调，不管届时是否操作，央行对货币政策中性偏紧的态度仍在延续。

“这个量比上周二大不少，市场比较紧吧，该央妈动作一下的时候了，”华中一银行交易员称，“不过对缓和资金面紧张起到的作用不是很大...缺钱还是改变不了的，350亿元解决不了实质问题。”

刊登在央行的公告显示，中国人民银行公开市场今日进行350亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持稳4.1%。今日逆回购规模创自10月10日来单日操作新高，当时招标量为480亿元，期限14天。而上周二七天逆回购规模仅90亿元。

此外，周二将有90亿元七天期逆回购到期，由此测算，今日公开市场实现净投放，规模260亿元。

中国银行间市场主要回购利率周二开盘大挫，不过资金供不应求局面并未完全改善，总体仍呈偏紧态势。七天回购加权平均利率 约4.89%。交易员称，央行公开市场逆回购规模明显增加，对信心有所提振，只是总量绝对值较少，实际助力受限。

进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。前两周的七天逆回购量均不到100亿元。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

面对当前资金供不应求的情况，市场期待央行在周四能重启14天期逆回购。长江证券资金营运部高级研究员熊德超就预期，“周四可能还会再搞一点逆回购，小量的。”

不过他强调，公开市场逆回购、正回购反复，只是调节短期资金的手段，并不意味央行政策的基调出现转向。

中国证券报周二今日视点文章援引分析人士指出，“降杠杆”溢出的负面效应可能超出预期，货币政策“降杠杆”不应过急，应避免“一刀切”，谨防流动性偏紧刺伤实体经济。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 350

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 90

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