港报财经评论：中资股宏观风险下降--信报11月19日

中资股宏观风险下降 /习广思

中共三中全会深化改革细节出台，市场的希望失而复得，中资股昨天大升，大行转軚看好。《决定》中，几乎每个板块都找到与改革相关的概念，习李提出的改革路线，始终不离两个中心思想：开放、转型。中国进一步改革开放，最具意义的是由国务院总理李克强“拍板”的上海自贸区，将进一步开放经济试验，包括贸易、金融及保险，开放外资进入投资。对外之余，另一个举措是向内开放，即改革国企，让民企有更大的发挥以推动增长。德意志经济师马骏认为，这份《决定》反映决策层意识到必须大力发展民营经济，才能避免经济跌入“中等收入陷阱”。至于另一层次的开放，则在于市场的角色，这将涉及金融资源配置、利率市场化、资本市场进一步对外开放、加快人民币国际化等。

习李政府去年强调经济转型，目的是避免经济跌入“中等收入陷阱”，即在经济减速背景下，必须找到新增长点。中国经济在过去二三十年依靠出口及工业带来高增长时代，如今工业黄金时代过去，虽然明白要转型内需消费、以质换量、国退民进，但始终寸步难行。今年中国内地第二季经济下滑，逼使中国重走刺激旧路，为人所诟病。国家主席习近平早前强调，中国不会落入所谓“中等收入国家陷阱”，可见决策者早意识到这点。《决定》提及经济新增长点的措辞不多，大摩前首席经济师、中国大看好的投资者罗奇认为，中国要转型的战略非常清晰，转型的关键在于改变百姓的行为，即要中国百姓改变储蓄文化，放心花钱消费。要做到这点，先要建立完善的社会保障网络体系，包括推动退休、社会及医疗保障、失业、保险及户籍制度等改革。

储蓄一来是根深蒂固的文化，二来是出于对前景未明的恐惧，要刺激消费，中国先要令百姓看见希望，对生活提高信心，才会愿意把口袋中的财富拿出来消费。既要改革，也要开放，又要转型，这场改革规模庞大且复杂，习李去年上台至今，去年先摸底，今年维稳，然后推改革，最终还是让市场看到希望。要总结的话，三中全会后的这份《决定》无疑令中国宏观、金融风险减低，亦有望增加外资对中国转型调结构的信心。然而，改革值得憧憬，但改革不是掟银纸的刺激，过程必定有赢有输，而且牵涉各方利益团体，一切考验中国执行能力。过程中，正如转型一样，难免会有大阵痛。对投资者来说，更重要的是，发掘这场改革的赢家。

股市逆转美元看俏 /苏子

欧罗区10月CPI终值按月下跌0.1%，以年率计则上升0.7%。在全球主要央行均大印银纸的大前提下，欧罗区的通胀率竟然可以处于似有若无的情况，并且使欧洲央行担心可能出现通缩，结果被迫提前把利率下调四分一厘，至0.25厘的历史低位。不过，目前市场却把欧罗区经济复苏动力不足，以及可能陷入通缩的不利因素，当作好消息炒作，因为这代表央行在可见的将来根本无条件加息之余，有需要时更可能推出新一轮放水措施，故有利风险资产如股市继续上升，但这绝对是一个极不正常的畸形金融市场！目前这种看似不正常的情况，却有利股市继续被大量只争朝夕的投机资金疯狂追逐而走高，故只要股市肯再大升，各大小投资者也可以把已陷入畸形的市场视而不见。

上周候任联储局主席耶伦显露极度鸽派的作风，更进一步把畸形市场的潜在风险危机加倍放大。耶伦的不负责任态度恍似叫市场不用担心市场风险，投资者只要有资金，便可放胆疯狂炒作。不过，世上根本没有免费午餐这回事，极不正常的畸形金融市场早晚也一定要回归正常。只要日后耶伦的言论稍为强硬，不再那么鸽派，便是畸形金融市场开始回归正常的时刻。由于目前环球股市正不断把坏消息当作好消息炒作，故从市场气氛而言，目前应已正式进入牛市第三期里运行。换言之，目前看似大好的股市已经进入夕阳近黄昏的危险阶段，在可见的将来，小心随时会出现由一个极端走往另一个极端的逆转情况，从而令美元成为大量避险资金疯狂追逐的对象而进入一个大牛市阶段里运行。

因此，稍后如看见美股及欧股等主要股市均自高位出现逆转性的回落时，以及见有大量资金信心十足地积极买入美元的话，届时投资者应采取顺势买入美元的策略。一旦美元重拾大牛市的升势，由于对新兴市场会有重大打击，故担心商品货币如澳元大有可能在美元回升下，遭到大手狙击，令澳元兑美元失守8月的0.8845低位后，朝着2009年7月的0.77低位迈进的可能性大增。