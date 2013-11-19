港报财经评论：港股已突破，剑指二万五--经济日报11月19日

港股已突破，剑指二万五 ／林瑞芬

期待已久突破23,500阻力实现，恒指昨收23,660，升2.73%；成交1,120亿港元，配合。改革预期强化，港股技术上突破，反覆挑战24,000、25,000。改革详情路线图一出，市场如获盖世秘笈。三中全会是强化还是弱化改革预期，将定向年底前中、港股市的关键因素；结果是强化预期，触发中资股急涨，恒指为国指带动所突破；国指领涨5.65%至11,307；上证昨报2,197，亦报升2.87%。

不讲改革内容前，先以图论势，恒指上周完成杀牛证之行动震走跟好散户后即来个大转身，昨一举突破23,500，如前论若突破到密集阻力又配合成交，至少反覆上试至25,000。此也接近国企指数短线预计之上升幅度，按国指突破三角形论量度升幅约至11,700，昨收11,307，仍有近3.5%再升幅度，再加恒指追落后升幅，以昨收23,660计算，从国指升幅升高上试25,000就是预算目标。在上周五至今周一中，散户都有充分体验，大户可以利用数个月之时间磨练看好散户之耐性，上周在走势上更故意出现死亡交叉，乏信心散户走后，即呈典型的假跌破后上升浪，实行以快打慢。技术上，恒指后市以守稳22,500向前进，反覆上望25,000，怕且好快实现目标。向上，一来是改革预期之强化；二来是欧、美仍偏向量宽的客观环境未变，唯一要注意的风险事项是中国之短线利率始终高企。

说回今趟炒改革之炒股智慧，由出文件简评，到后出全文详情，有2020年时间表，将改革预期强化。还记得月初罗杰斯主动报料话已买入中国公司的股票，还会在之后因应三中全会详情而决定是否加码。以罗杰斯在海外具号召力有代表性启示，外资早在部署博弈中国的未来五年，甚至是十年。10月外汇占款创下今年次高，资金或一方面因美国QE退出延后入华；二来，也有可能东来投机或投资。由于中国经济发展到十字路口，大家已预见改革没回头箭，外资或看中这点。三中深化改革，认为A股的中期转折点，不排除已从今次交出的路线详细图开始，且看上证指数年初至今维持窄幅上落但成交递增之牛市初期收货格局。不是盲目乐观，明白改革红利的释放有时，路向有待落实，途中波折难免。改革的路线图已有骨干，再架内层及外层，落实幅度决定途中是加仓还是减仓以作修正。配合上证指数图今年的发展，不断围绕中国内地政经消息发展，目前是消息面好信心增加仓的时刻，技术上，上证意有突破2,200阻力上试2,300。

政策惹憧憬，中资股收集 ／余少文

中国内地公布三中全会内容，立即刺激中港股市急升，尤其国企指数升势最为凌厉，料各大部委和地方政府稍后推出相关政策和措施，可以进一步推高中资股。A股昨日相对国企指数慢热，中段才发力，沪深300指数升3.3%，收2,428点；上证升2.9%，报2,197点。而国企指数升604点或5.6%，收报11,307点，是近两年最大单日升幅，成交额增至430亿，近90%主板H股随大市走高，当中以保险股为升市火车头。至于红筹指数升139点或3.1%，收报4,653点，成交额85亿。国指上周五已经异动，昨日更裂口升破9月高位10,830点，四十只成分股更少见地连续两日齐升。实际上，国指过去两个多月在10,100点至10,800点上落，横行时间越长，日后上升或下跌都会是急劲，故昨日突破后的强劲走势，是合理现象，大部分股份也随大市造好。

但国指虽强势走高，下一阻力会是11,650点水平，是指数2010年高位14,219点下跌以来所形成的下降轨所在，如放量升破这下降轨，可上试今年高位12,354点，明年便有机会再挑战2010年高位。而大市上升动力，料来自QDII2、和三中全会推动的改革细则。中国上周五晚公布三中全会会议内容《中共中国关于全面深化改革若干重大问题的决定》，即早前公报的详细版，当中提及六大领域，包括十六个方面和60项决定，撇除跟股市关系不太大的政治改革后，涉及经济和股市内容，包括完善现代市场体系、深化财税体制改革、健全城乡一体化、构建开放型经济新体制、推进文化体制机制创新、加快生态文明制度建设等，受影响的领域或行业可谓遍及不少重要行业，如石油天然气、电力、交通、电讯、农业、金融、互联网、保险、证券、大众消费、房地产、医疗、港口航运等。

不过，该《决定》仍是一个框架，要等各部委或地方政府推出相关政策或措施，故不排除今年底前会有不少相关政策或措施公布，会是相关股份日后继续上升的动力。当然，相关政策的出台，不代表相关股份业绩立即可以大幅增长，但至少有憧憬，市场一向炒憧憬，在无限憧憬下，受惠股份或国指是可以高处未算高，尤其是不少基金或要追入中资股来提升中国股票比重。