《分析》泡沫潜滋暗长，投资者或需要避险

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
甚至连良种赛马的市场也正青云直上。今年在欧洲，一匹从未比赛过的一岁小马创纪录地卖出500万英镑(810万美元)。
“参加的人大多非常富裕，近来他们有的是钱可花，”英国赛马代理机构SackvilleDonald的买马专家Alastair Donald表示。
“有很多靠赛马赚钱的办法，但主要来看，这是种奢侈品和娱乐方式。就像是购买一个梦想。”
**罪犯的货币？**
尽管比特币被和毒品、洗钱和其他非法活动联系到一起，但它的真正光芒并未退却。目前还没有政府或央行支持这种数字货币。
比特币7月初时还在80美元以下，周一已大涨至600美元上方。该货币的供应受到严格控制。法国兴业银行分析师Sebastien Galy表示，比特币证明了“贪婪对极无弹性的市场的推动能达到什么程度”。
而且这种赌博式投资不仅仅局限于发达市场。没人会把巴基斯坦当作安全且可预见的投资去处，但根据该国股市却无从判断这一点。巴基斯坦股市 自2012年初以来已接近翻番，目前甚至远高于金融危机之前的水平。
GFT Forex的执行合伙人Boris Schlossberg表示，这再次证明了追逐收益的人们将政治风险置之度外。“美联储的量化宽松(QE)，”他称，“正在全球范围内造成溢出效应。”
美国缩减QE所可能带来的影响，将成为2014年的头号话题。风险在于，甚至那些已经发现泡沫的投资者，也可能因为等得太久，而错失撤出的时机。(完) (编译 李春喜/戴素萍/张若琪/朱晓军；审校 田建华/隋芬)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币