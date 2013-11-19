《分析》泡沫潜滋暗长，投资者或需要避险

甚至连良种赛马的市场也正青云直上。今年在欧洲，一匹从未比赛过的一岁小马创纪录地卖出500万英镑(810万美元)。

“参加的人大多非常富裕，近来他们有的是钱可花，”英国赛马代理机构SackvilleDonald的买马专家Alastair Donald表示。

“有很多靠赛马赚钱的办法，但主要来看，这是种奢侈品和娱乐方式。就像是购买一个梦想。”

**罪犯的货币？**

尽管比特币被和毒品、洗钱和其他非法活动联系到一起，但它的真正光芒并未退却。目前还没有政府或央行支持这种数字货币。

比特币7月初时还在80美元以下，周一已大涨至600美元上方。该货币的供应受到严格控制。法国兴业银行分析师Sebastien Galy表示，比特币证明了“贪婪对极无弹性的市场的推动能达到什么程度”。

而且这种赌博式投资不仅仅局限于发达市场。没人会把巴基斯坦当作安全且可预见的投资去处，但根据该国股市却无从判断这一点。巴基斯坦股市 自2012年初以来已接近翻番，目前甚至远高于金融危机之前的水平。

GFT Forex的执行合伙人Boris Schlossberg表示，这再次证明了追逐收益的人们将政治风险置之度外。“美联储的量化宽松(QE)，”他称，“正在全球范围内造成溢出效应。”