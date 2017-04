路透首尔11月19日 - 韩国股市周二早盘升至两周最高,投资人深受中国改革计划前景的激励。中国是韩国最大出口市场。

0200 GMT,韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨1%至2,030.65点,稍早时曾触及2,033.91点,为11月4日以后最高。

外资早盘买超1,674亿韩元的韩股,上日为卖超110亿韩元。

外资买进景气循环股,现代汽车 和起亚汽车 股价分别上涨2.4%和3.3%。现代摩比斯 上涨3.4%。

造船股及化学股也受到青睐,因投资人预期其业绩将好转。三星重工 和LG化学 分别上涨4.1%和2.3%。

Samsung SDI Co Ltd 下跌3.2%,因稍早时韩国线上媒体Edaily报导称,美国电动车制造商Tesla Motors Inc 公司人士称,两家公司可能还需数年时间才能清定备用电池供应协议。(完)