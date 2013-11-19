《热点透视》市场可能低估了欧洲央行的行动力

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰

路透伦敦11月18日 - 看起来欧洲央行的意外降息就像从未发生过一样。还不到两周时间，市场似乎并不预期货币政策会在可预见未来进一步放宽。也许投资者认为欧洲央行的决策人物不会兑现在必要时做出更多努力的承诺。如果这样，他们就错失了一些东西。现在是多数派开始统治欧洲央行了。

传统上，欧洲央行若不接近取得全体一致是不会采取行动的。然而，一位消息人士曾表示，11月有四分之一左右管委会成员声明反对降息，倾向于再等等看更多经济数据。其中的异见者包括德国央行总裁魏德曼。

诚然，内部人士强调意见分歧仅限于何时降息，而不是是否应实施宽松政策。在比如决定开始购买资产等更为重要的问题上，这次可能并未设定不顾重量级少数派看法的先例。欧洲央行首席经济学家Peter Praet曾提出了购买资产这一建议。

然而，市场的价格走势看来过于自满了。欧元贸易加权指数高于公布降息之前，德国公债收益率也逆转了部分因宽松政策引发的降幅。货币市场价格暗示存款利率绝不会降至零息之下，而这也是一种宽松政策举措，而且欧洲央行执委亚斯穆森这位德国人曾表示不排除这一选项。