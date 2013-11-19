《热点透视》市场可能低估了欧洲央行的行动力

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰
路透伦敦11月18日 - 看起来欧洲央行的意外降息就像从未发生过一样。还不到两周时间，市场似乎并不预期货币政策会在可预见未来进一步放宽。也许投资者认为欧洲央行的决策人物不会兑现在必要时做出更多努力的承诺。如果这样，他们就错失了一些东西。现在是多数派开始统治欧洲央行了。
传统上，欧洲央行若不接近取得全体一致是不会采取行动的。然而，一位消息人士曾表示，11月有四分之一左右管委会成员声明反对降息，倾向于再等等看更多经济数据。其中的异见者包括德国央行总裁魏德曼。
诚然，内部人士强调意见分歧仅限于何时降息，而不是是否应实施宽松政策。在比如决定开始购买资产等更为重要的问题上，这次可能并未设定不顾重量级少数派看法的先例。欧洲央行首席经济学家Peter Praet曾提出了购买资产这一建议。
然而，市场的价格走势看来过于自满了。欧元贸易加权指数高于公布降息之前，德国公债收益率也逆转了部分因宽松政策引发的降幅。货币市场价格暗示存款利率绝不会降至零息之下，而这也是一种宽松政策举措，而且欧洲央行执委亚斯穆森这位德国人曾表示不排除这一选项。
德拉吉掌管下的欧洲央行表现得比预期更为灵活敏锐。德国央行的激烈反对都未能阻止其拟定购债计划，这击破了对于债务危机将分裂欧元区的臆测。如果欧洲央行真的担心低通胀和经济疲软，那么也无法阻止它探测未知水域。(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币