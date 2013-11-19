台湾货币市场：10月底央行隔夜冲销金额创高位，市场揣测货币政策是否转向

路透台北11月19日 - 根据台湾央行公布的资料显示，10月底台湾央行公开市场操作中冲销极短天期资金，创下2,950亿的高位，市场资调人士认为，这显示台湾货币市场资金极为宽松，也不能排除央行货币政策由宽松转向中性的可能。

一位中央银行不愿具名官员在面对路透询问时不愿直接评论，但该官员表示，央行每月都有准备货币目标数字需要达标，会依此目标冲销市场资金，但准备货币的目标值并未对外公布。

央行每年底会公布每年的M2年增率的目标区。2013年M2年增率的目标区在2.5%-6.5%。

中央银行每月公布资产负债表中的负债项下的〞发行定期存单〞月底余额，以及当日央行每日公布三种天期的公开市场操作定存单余额的差数，即可推算出台湾央行每月底单日冲销隔夜资金的金额。

由于央行从未公开隔夜资金冲销金额的相关统计，使得隔夜冲销成为央行灵活调节市场游资的有力工具。目前外界只能从央行公开统计中推出每月月底单日冲销量一窥端倪。

一货币市场资金调度人士表示，台湾央行总裁在9月间提醒市场长率有走高风险，央行的冲销操作应是跟着央行总裁的评论而调整，不能排除逐步向〞中性〞靠拢的可能性。

台湾央行在9月底时宣布政策利率连九季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南表示，货币政策维持适度宽松，但也提醒利率走高风险。

**今年第二季以来均维持千亿台币大量**

根据两者的差额来看，今年第二季开始，央行每月底的隔夜冲销金额均维持在千亿台币以上的大量。而10月底更高达2,950亿的新高水位，显示央行冲销市场资金力道更为积极。2012年的月底均数为550亿台币，2011年月底均数为410亿台币。

只不过，多位货币市场资金调度人士表示，央行冲销隔夜资金有其规律，月初一般冲销金额较少，月底较高；此外，虽然央行第二季起月底都大量冲销隔夜资金、且10月攀高到单日近3,000亿的水准，但也感受不到市场资金紧俏的压力。

一位外商银行交易人士则表示，由于台湾经济成长表现并不好，央行的货币政策操作空间不大，即便央行将货币政策朝向〞中性〞靠拢，但这个过程也会是非常缓慢的。

2012年至今台湾央行月底当日发行定存单负债余额/公开市场操作存单余额差额表：

(单位：亿元台币)

央行发行定存单负债 公开市场操作余额 差额

2012年1月 66,014.25 64,999.25 1,015.00

2月 69,981.80 69,681.80 300.00

3月 69,565.70 69,160.70 405.00

4月 69,116.50 68,436.50 680.00

5月 68,219.70 67,789.70 430.00

6月 67,123.00 66,593.00 530.00

7月 67,714.20 67,214.20 500.00

8月 67,985.70 67,185.70 800.00

9月 67,044.25 66,414.25 630.00

10月 66,832.75 66,282.75 550.00

11月 65,867.65 65,747.65 120.00

12月 66,425.60 65,825.60 600.00

2013年1月 65,601.20 65,551.20 50.00

2月 65,190.90 64,500.90 690.00

3月 65,534.50 64,584.50 950.00

4月 65,711.35 64,641.35 1,070.00

5月 66,632.15 64,932.15 1,700.00

6月 66,047.65 64,847.65 1,200.00

7月 67,336.35 65,136.35 2,200.00

8月 67,193.65 65,343.65 1,850.00

9月 67,662.15 65,412.15 2,250.00

10月 68,572.35 65,622.35 2,950.00