版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 11:08 BJT

中国贸易：完成今年全年外贸增长目标有困难，但不是没可能--商务部发言人

路透北京11月19日 - 中国商务部发言人沈丹阳周二称，未来两个月甚至更长时间，中国的外贸行业面临持续的多方面困难，完成今年全年外贸增长8%的目标有困难，但不是没可能。

他在商务部例行记者会上并表示，中国吸引外资的政策将保持稳定和透明。

沈丹阳还表示，人民币快速升值挤压了出口业利润。（完） (发稿 沈燕；撰写 李然; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐