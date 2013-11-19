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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 11:18 BJT

韩国经济：央行应维持宽松货币政策立场以及当前的利率水准--智库KDI

其并表示韩国央行应考虑下调2.5%-3.5%的中期通胀率目标区间，称不应允许实际通胀率在较长一段时间内脱离央行目标区间。

该机构还淡化了预期中美联储缩减购债引发的风险，指出这一事件的效应有限，迅速作出货币政策回应的必要性不大。

KDI还表示温和的外部冲击不会为韩国经济带来外资迅速外流等严重问题，因韩国基本面在好转。

该机构认为，财政政策应继续支持经济成长，但建议如果明年经济一如预期般复苏，政府应采取行动平衡预算，以确保财政保持健康。(完) (编译 田建华/朱晓军/石冠兰 审校 徐文焰)
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