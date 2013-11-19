中国经济：国家统计局正在对现行的国民经济核算体系进行修订

路透北京11月19日 - 新华网周一报导引述国家统计局副局长许宪春称，中国正在根据国际新标准和国内新情况，对现行的国民经济核算体系进行修订，其中包括将土地承包经营权流转收入计入财产收入等内容。

报导称，根据计划，2014年底或2015年初形成最终文本并公布；采用新的核算方法计算出来的GDP（国内生产总值）等重要指标数据，以及这些指标修订后的历史数据，拟于第三次全国经济普查之后按程序对外发布。

许宪春称，本次修定的重点内容还包括将研究与开发支出计入GDP、核算实际最终消费 、改进城镇居民自有住房服务价值核算方法、将雇员股票期权计入劳动者报酬等方面。

“目前，土地承包经营权流转收入已成为我国农民收入重要的组成部分。”他说，“经济所有权概念的引入，将增加农村居民的财产收入，提高财产性收入占居民收入的比重。”

他指出，中国宪法规定农村土地除国有以外属于集体所有，通过家庭承包取得土地承包经营权的农民成为土地的经济所有者，土地承包经营权流转收入形成地租，是居民财产收入的一部分。

新华社上周五刊发中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定称，将稳定农村土地承包关系并保持长久不变，在坚持和完善最严格的耕地保护制度前提下，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能。

其他修订方面，对于实际最终消费进行核算，反映了居民和政府实际获得的消费性货物和服务的价值，包括政府为居民提供的教育、医疗服务等；采用目前国际上广泛使用的市场租金法测算城镇居民自有住房服务价值，以反映当前房屋建造成本明显低于房价、房屋租赁市场逐步成熟等发展现状。

许宪春介绍，本次修订根据联合国等国际组织颁布国民经济核算新的国际标准，即《国民账户体系，2008》（简称2008年SNA），和中国经济社会发展和核算制度方法改革的实际情况制定了计划。包括美国等部分国家已经开始实施或正在制定本国执行2008年SNA的计划。

2008年SNA引入了知识产权产品、“经济所有权”概念，将雇员股票期权计入劳动者报酬等。其中规定，在通常情况下经济所有权与法定所有权归属于同一所有者，但当经济所有权与法定所有权分离时，2008年SNA建议按经济所有权核算。新华社在报导中称，在该新核算体系中，GDP总量将可能有所增加。

中国现行的是依据1993年SNA制定的《中国国民经济核算体系（2002）》。（完）

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