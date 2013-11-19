《焦点》项目完成率偏低，日本太阳能发电梦碎

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
经产省在9月时对规模400千瓦以上已获核准的太阳能项目进行检讨，试图找出到底是什么原因使得许多项目无法完成。官员说这项检讨正在对回覆的内容进行分析中。
业界观察人士说，主要的原因在于两种能力之间的落差--有实力取得经产省批准，但却不见得有实际建造能力。
“从成本、设计和其他政府许可而言，在取得经产省批准和项目可行性之间并无关联性，”太阳能开发商Pacifica Capital K.K.总裁Seth Sulkin说。
“许多拿到经产省核准的项目之所以无法进行建设工作，系因它们设计在森林或高山上，并没有考虑到其他事情，只是取得许可而已。”
在未开发土地上建设项目，必须取得林业相关当局的批准。申请者必须保留多达35%的绿地，这给项目造成一项门槛，甚至可能使其无疾而终，因为超过20%的产能设计变更，有可能导致丧失经产省补贴许可。
根据规定，当再生能源商获批准的项目开始投产时，日本公用事业必须向他们收购一定比例的电力。
但在项目有后续进展的地方，却也面临接通日本电网的局限。
北海道电力 因电网容量不足，已经对大型太阳能项目产量设下限制--北海道有广大无人居住的平原，最适合设置大型太阳能面板。
另外，根据当地媒体报导，东京已经调降太阳能补贴，因其将鼓励投资其他再生能源。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币