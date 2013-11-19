《焦点》项目完成率偏低，日本太阳能发电梦碎

经产省在9月时对规模400千瓦以上已获核准的太阳能项目进行检讨，试图找出到底是什么原因使得许多项目无法完成。官员说这项检讨正在对回覆的内容进行分析中。

业界观察人士说，主要的原因在于两种能力之间的落差--有实力取得经产省批准，但却不见得有实际建造能力。

“从成本、设计和其他政府许可而言，在取得经产省批准和项目可行性之间并无关联性，”太阳能开发商Pacifica Capital K.K.总裁Seth Sulkin说。

“许多拿到经产省核准的项目之所以无法进行建设工作，系因它们设计在森林或高山上，并没有考虑到其他事情，只是取得许可而已。”

在未开发土地上建设项目，必须取得林业相关当局的批准。申请者必须保留多达35%的绿地，这给项目造成一项门槛，甚至可能使其无疾而终，因为超过20%的产能设计变更，有可能导致丧失经产省补贴许可。

根据规定，当再生能源商获批准的项目开始投产时，日本公用事业必须向他们收购一定比例的电力。

但在项目有后续进展的地方，却也面临接通日本电网的局限。

北海道电力 因电网容量不足，已经对大型太阳能项目产量设下限制--北海道有广大无人居住的平原，最适合设置大型太阳能面板。