主要国家经济指标预测--11月20日****

路透11月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
11月19日(二)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2350 日本出口(较上年同期) 10月 +16.5% +11.5%
进口(较上年同期) +19.0% +16.5%
贸易收支(亿日圆) 逆差8,135 逆差9,321
11月20日(三)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 持平 +0.3%
(较上年同期) -0.6% -0.5%
0930 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 11月 -- 0-9-0
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 24.9
1200 美国抵押贷款市场指数 11月15日当周 -- 461.7
再融资指数 -- 2,076
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.2%
消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.0% +1.2%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
1330 美国实质所得 10月 +0.1% -0.1%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.1% -0.1%
美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.1% +0.4%
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 +0.4% +0.5%
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 513 529
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.2%
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 10月 1.05 --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,571
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,731
-- 日本央行利率决议 -- -- --
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
11月19日(二)
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 9月 +1.6% --
工业订单(较上年同期)(未经季节调整) +7.3% --
意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 9月 +0.1% --
工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -1.0% --
1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 54.6 54.0
现况指数 28.7 31.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月16日当周 +0.1% --
1330 美国就业成本 第三季 +0.4% +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月16日当周 +3.5% --
2145 新西兰生产者投入物价 第三季 +2.2% +0.5%
生产者产出物价 +2.4% +1.0%
**因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：
* 美国9月建筑许可年率修正值 待定
* 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定
* 美国9月新屋销售年率 待定
* 美国9月房屋开工年率 待定
* 美国9月建筑支出 待定