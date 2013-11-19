版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 20日 星期三 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--11月20日****

路透11月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
  
    
    11月19日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值      前值
    2350     日本出口(较上年同期)                             10月    +16.5%     +11.5%
             进口(较上年同期)                                         +19.0%     +16.5% 
             贸易收支(亿日圆)                                      逆差8,135  逆差9,321
    
    11月20日(三) 
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值      前值
    0700    德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  10月       持平      +0.3%  
                               (较上年同期)                            -0.6%      -0.5%
    0930    英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)       11月         --      0-9-0 
    1000    瑞士ZEW投资者信心指数                            11月         --       24.9
    1200    美国抵押贷款市场指数                       11月15日当周       --      461.7  
                      再融资指数                                          --      2,076
    1330    美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  10月       持平      +0.2%
                消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                        +1.0%      +1.2%
                扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                        +0.1%      +0.1%
                扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                    +1.7%      +1.7%
    1330    美国实质所得                                     10月      +0.1%      -0.1%
    1330    美国零售销售(较前月)                             10月      +0.1%      -0.1%
            美国扣除汽车零售销售(较前月)                               +0.1%      +0.4%
    1330    加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                      9月      +0.4%      +0.5%
    1500    美国成屋销售年率(万户)                           10月        513        529
    1630    美国克利夫兰联邦储备银行CPI                      10月         --      +0.2%
    2300    国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比         10月       1.05         -- 
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                         前周         --  买超3,571
            外资投资日本股票(亿日圆)                                      --  买超2,731
    --      日本央行利率决议                                   --         --         --
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
         
    11月19日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      现值      预估值 
    0900    意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                9月      +1.6%         -- 
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   +7.3%         --
            意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                9月      +0.1%         --
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   -1.0%         --
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          11月       54.6       54.0 
                           现况指数                                     28.7       31.0 
    1245    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月16日当周   +0.1%         -- 
    1330    美国就业成本                                    第三季     +0.4%      +0.5% 
    1355    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月16日当周   +3.5%         --
    2145    新西兰生产者投入物价                            第三季     +2.2%      +0.5%
                  生产者产出物价                                       +2.4%      +1.0%
    
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月房屋开工年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐