《KEMP专栏》全球敌视污染，煤炭是否还有未来

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**用更先进设备减少排碳**
不动用煤炭储备对中国和印度等国相当不利，因这些国家的能源需求快速增长，但本身的油气资源相对偏低。
此外，将煤炭留在地底、转而使用燃气，将使全球燃气资源供应迅速吃紧，造成价格急升。
因此业界承受极大压力，得找出更多不影响环境的方法来继续使用煤炭。以最先进的超超临界发电机组取代当前火力发电厂设备，可望使二氧化碳排放量最多减少达30%。若还要进一步减排，就得用到CCS，但使用这类系统目前还不合算。
自20年前第一组超超临界发电厂投入运转以来，另外又已安装的效能极差次临界工厂发电量达570GW。
根据煤炭业谘询委员会(CIAB)，如果所有发电厂都装置最新的设计，就能避免达600亿吨的二氧化碳排放量，约相当于两年的全球人为暖化气体的量。
煤炭行业及其支持者的挑战是要确保，新设火力发电厂都使用效能最佳的设备，并提供政府财政支持，以改善CCS的竞争力。
然而许多环保主义者认为那样还不够。应逐渐淘汰燃煤，除非燃煤导致的所有排放量能配合CCS补捉起来。
**不确定的前景**
但这个行业的长期前景充满巨大变数。
“未来煤炭需求成长的幅度，大大取决于政府因应这些议题的行动，得考量其对能源安全的宏愿、能否负担得起及愈来愈多地使用现代能源。”IEA指出。
全球2011年煤炭消耗量约为55亿吨。在当前政策下，到2035年煤炭消耗量可能最多升至78亿吨；而如果政府采取适度的进一步措施来对抗气候变化，那届时消耗量或达66亿吨。
然而根据IEA，如果政府正视温度上升不超过2度的目标，燃煤将需降至36亿吨。
相比其他任何化石燃料，煤炭业的前景仍充满高度不确定，几乎完全取决于政策选项，那也是这个行业的未来挑战愈来愈艰困的原因。(完) (译文审校 高琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币