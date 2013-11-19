《KEMP专栏》全球敌视污染，煤炭是否还有未来

**用更先进设备减少排碳**

不动用煤炭储备对中国和印度等国相当不利，因这些国家的能源需求快速增长，但本身的油气资源相对偏低。

此外，将煤炭留在地底、转而使用燃气，将使全球燃气资源供应迅速吃紧，造成价格急升。

因此业界承受极大压力，得找出更多不影响环境的方法来继续使用煤炭。以最先进的超超临界发电机组取代当前火力发电厂设备，可望使二氧化碳排放量最多减少达30%。若还要进一步减排，就得用到CCS，但使用这类系统目前还不合算。

自20年前第一组超超临界发电厂投入运转以来，另外又已安装的效能极差次临界工厂发电量达570GW。

根据煤炭业谘询委员会(CIAB)，如果所有发电厂都装置最新的设计，就能避免达600亿吨的二氧化碳排放量，约相当于两年的全球人为暖化气体的量。

煤炭行业及其支持者的挑战是要确保，新设火力发电厂都使用效能最佳的设备，并提供政府财政支持，以改善CCS的竞争力。

然而许多环保主义者认为那样还不够。应逐渐淘汰燃煤，除非燃煤导致的所有排放量能配合CCS补捉起来。

**不确定的前景**

但这个行业的长期前景充满巨大变数。

“未来煤炭需求成长的幅度，大大取决于政府因应这些议题的行动，得考量其对能源安全的宏愿、能否负担得起及愈来愈多地使用现代能源。”IEA指出。

全球2011年煤炭消耗量约为55亿吨。在当前政策下，到2035年煤炭消耗量可能最多升至78亿吨；而如果政府采取适度的进一步措施来对抗气候变化，那届时消耗量或达66亿吨。

然而根据IEA，如果政府正视温度上升不超过2度的目标，燃煤将需降至36亿吨。