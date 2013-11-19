更正-《全球汇市》美元处于守势，然联储官员讲话抑制抛压

(因译文有误，第五段应为明年“3月”，非“3年”)
* 叶伦接任联储主席将维持宽松政策立场的预期抑制美元走势
* 但纽约联储总裁杜德利的强硬言论带来一些疑虑
* 美元兑日圆跌0.3%，美元指数接近12日低位
* 关注美联储政策会议记录，美国零售销售和通胀数据
路透东京11月19日 - 美元周二处于守势，因市场预期美联储将维持宽松政策立场，以及中国宣布全面改革蓝图后投资者的冒险意愿上升。
但美联储官员有关美国经济的乐观讲话略微打压对美联储政策的普遍预期，抑制了美元跌幅。
美元指数 报80.664，接近周一低点80.565。指数需突破周一高点80.923，方能遏制过去一周的下跌趋势。
由于市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选叶伦可能延续宽松政策来支撑就业增长，美元一直持续承压。
市场主要焦点在于她希望美联储850亿美元的月度购债计划维持多久，很多投资者预计缩减购债规模将在明年3月而非今年12月开始。
站在美联储政策立场两端的美联储高官均在周一提及美国经济出现改善，这也略微打压了投资者的上述观点。
纽约联邦储备银行总裁杜德利是宽松货币政策的坚定拥护者之一。他称就业市场好转，以及第三季国内生产总值(GDP)好于预期，这都是美国经济复苏的乐观信号。
“美联储官员昨天的谈话似乎有点偏向收紧。要评估美联储目前普遍态度如何，明天公布的美联储政策会议记录将很重要，”巴克莱首席外汇策略师Shinichiro Kadota称。
杜德利的谈话协助压低美股及日股，引发日圆反射性买盘涌现。
美元兑日圆 下跌0.3%，报99.70日圆，99.60附近被视为极短线支撑。
然而，很多交易商认为美元兑日圆近期下跌属于回调，而非上行趋势的反转。
欧元兑美元 在1.3503美元受到支撑，此前在周一触及12日高点1.3542美元，延续回升走势。本月稍早，由于欧洲央行意外降息，导致欧元在11月7日跌至两个月低点1.3295美元。
中国改革方案的乐观情绪推动全球股市上涨，令欧元和其他风险货币受益。沪深300指数 周一大涨3.3%，为两个月内最大单日涨幅。
除了美联储会议记录外，市场还将关注同在周三出炉的美国零售销售和消费者通胀数据。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3506 1.3503 +0.02 +2.36 1.3194
美元/日圆 99.83 99.98 -0.15 +15.09 86.74
欧元/日圆 134.83 135.00 -0.13 +17.80 114.46
美元/瑞郎 0.9124 0.9129 -0.05 -0.34 0.9155
英镑/美元 1.6100 1.6108 -0.05 -0.93 1.6251
美元/加元 1.0433 1.0426 +0.07 +5.16 0.9921
澳元/美元 0.9369 0.9376 -0.07 -9.85 1.0393
新西兰元/美元 0.8311 0.8333 -0.26 +0.34 0.8283
澳元/日圆 93.530 93.740 -0.22 +3.77 90.130
新西兰元/日圆 82.970 83.310 -0.41 -41.08 140.820
英镑/日圆 160.74 161.05 -0.19 +14.15 140.82
澳元/新西兰元 1.1265 1.1248 +0.15 -10.17 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军；审校 田建华)