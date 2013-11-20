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货币新闻 | 2013年 11月 20日 星期三 10:41 BJT

新债招标：中国10年续发国债中标收益率4.7121%，创逾九年新高--业内人士

路透上海11月20日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发固息国债，中标收益率为4.7121%，接近此前市场预测均值为4.72%，创下逾九年新高。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.7754%，首场投标倍数为1.94倍。

中债登数据显示，10年国债招标利率前次高点为2004年8月9日，中标利率为4.86%。

今日招标新债为今年第18期10年品种的第二次续发。利息按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债11月21日至11月25日进行分销，11月27日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第18期记账式附息国债 从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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