《全球主要央行动态》--11月21日

以下所列为上周四下午至本周四(11月14日-11月21日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。美联储周三公布的10月29日-30日政策会议记录还显示，联储官员就如何区分资产购买和利率前瞻指引进行了讨论，包括一旦开始缩减购债，该如何改善利率指引的问题。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储12月开始缩减购债规模一事已在讨论之中。

站在政策立场两端的美联储高官均提及美国经济出现改善，进一步强调了美联储正接近放慢其月度购债的步伐。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美国银行业的资本充足率已有改善，银行放贷十分强劲。

**中国**

中国央行行长周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。

周小川表示，要健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，完善国债发行，优化国债期限结构；进一步丰富投资者类型，完善债券做市支持机制，提高市场流动性；降低以买入并持有到期为主要目的的银行与保险机构等投资者的比重，增加交易需求。

中国人民银行副行长胡晓炼称，资金供给是受到一定约束的，资金供应量要适度，毕竟要考虑通货膨胀的因素，并称将在条件成熟时放开存款利率管制。

中国央行表示，鼓励符合条件的银行业金融机构积极参与试点，银行业金融机构要认真准备，做好基础资产池组建工作，选择符合国家政策导向的贷款证券化。

**欧元区及英国**

彭博援引未具名消息人士报导，欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。由于欧元区通胀率远低于目标水准，欧洲央行本月早前降息至纪录新低，并明确表示为了让通胀率接近目标水准，央行有可能采取其他措施。但欧洲央行拒绝就报导置评。

英国央行公布的11月会议记录显示，英国经济复苏可以持续，且没有重大通胀率风险，央行不会急于升息。一如市场预期，会议记录显示英国央行货币政策委员会(MPC)九位成员一致投票维持利率在0.5%不变，且维持3,750亿英镑的量化宽松规模不变。

英国央行MPC委员威尔(Martin Weale)表示，英央行不能对通胀预期上升视若无睹，在英国经济的所有闲置产能用尽前，可能需要升息。

**日本**

日本央行周四维持货币政策不变，并维持经济正在温和复苏的看法，寄望国内需求坚挺将能抵消海外经济增长疲弱的不利因素。

**澳洲**

澳洲央行在11月5日的政策会议记录中称，越来越多的迹象显示，之前的几次降息正在发挥刺激经济的作用，但不能排除必要情况下还会进一步放宽政策的可能性。

**其他**

台湾央行宣布，将进一步放宽证券商外币拆借款余额规定，证券商外币借款加计外币拆入款之总余额，最高为证券商净额一倍，并加计外币加有价证券包销余额。

加拿大央行总裁波洛兹强调，疲弱的通胀和经济成长是最大担忧，并暗示关于经济合作暨发展组织(OECD)认为最快应该在2014年底升息的建议，他持不同看法。

新西兰央行委托进行的季度预期调查显示，新西兰第四季通胀预期基本未变，依然持于央行目标区间的中段附近，预示利率明年会上升。