《路透基点特写》亚太地区银团贷款金额持稳，但市场面临多重挑战

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港11月19日 - 根据汤森路透LPC统计，2013年1-10月不含日本的亚太地区银团贷款金额为3,130亿美元，超越2012年全年金额3,060亿美元。
根据昨天调查在香港出席亚太贷款市场协会年度展望会议的银行人士，市场人士认为2014年金额将持续强劲。
今年亦有多项超大型贷款案，像是阿里巴巴集团的80亿美元再融资，及双汇国际的40亿美元收购贷款。LPC资料显示，今年前三季亚太地区贷款案平均规模较去年同期跳升近20%。
但大型贷款案已对一些银行构成挑战。
“案子规模愈来愈大，但对借款户的授信上限并没有，因此银行逐渐达到曝险上限，”三菱东UJF银行的北亚联贷主管Priscilla Lee指出。
美银美林亚太杠杆融资及贷款主管Siong Ooi指出，台湾银行业者成为流动性的稳定来源。“台湾业者参与各种不同类型贷款，包括杠杆贷款。”
在2013年承销阵容较大及国际货币的贷款中，台资银行承贷最多。但LPC资料显示，台资银行的市占率由一年前的30%以上逐渐下滑至20%左右。
资金充沛，协助许多贷款成功承销，像是支持收购分众传媒的贷款案，此案是历来与中国企业相关的最大杠杆收购贷款，而阿里巴巴贷款案则是今年亚太地区最大贷款案。
另一方面，欧系银行再度现身，也是资金大增的原因之一。
根据LPC资料，欧系银行的承贷为第二多，仅次于台资银行。2013年第一季时，欧系银行承贷仅占市场的7%，但第二季及第三季已成长一倍至14%。
但法国巴黎银行亚太联贷主管Didier Leblanc指出，资金太多可能对定价构成挑战。
亚太地区的贷款价码已大幅下滑。举例而言，香港绩优企业五年期贷款的综合收益近日降至150个基点以下，而一年前，三年期贷款也是相同价码。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币