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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 14:34 BJT

企业结盟：伦交所等三家交易所考虑对Euronext提出各自收购要约--WSJ

路透11月19日 - 华尔街日报(WSJ)引述消息人士称，三家交易所集团--伦敦证交所 、Nasdaq OMX Group 及德意志交易所，都在考虑对泛欧交易所Euronext提出各自的收购要约。

这三家交易所都同顾问机构讨论了对Euronext提出要约的可能性，不过无一聘请银行展开正式收购。华尔街日报称，Euronext在上周被洲际交易所集团(ICE) 并购后，势必被分拆出去。

该报称，ICE在并购交易后承诺分拆Euronext。一定程度上是为了消除欧洲决策者及监管当局的疑虑，他们担心欧洲市场的地位遭到动摇。

在常规营业时间之外，路透未能联系到前述任一公司对报导置评。(完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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