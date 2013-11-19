国际油市：布兰特原油期货跌破108美元，因对美联储政策退出担忧再起

0602GMT，1月布兰特原油期货 下跌0.48美元，至每桶107.99美元，连续第三日下跌。美国12月原油期货 小跌0.25美元至92.78美元。

但Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta称，布兰特原油仍在一定程度上受到叶伦的讲话支撑。她的讲话缓解了美联储会很快缩减购债规模的担忧。很多市场人士并不预计美联储在3月之前将有所动作。

Seta表示，全球主要强国与伊朗就后者的核政策尚未达成协议，加之利比亚石油供应中断，亦支撑布兰特原油。

他称，“西方国家与伊朗的冲突根深蒂固，不易化解。这就是为何布兰特原油1月/2月价差持稳在每桶0.5美元左右的原因。”

西方国家与伊朗将从周三起会晤，以期就伊朗的核计划达成临时协议。(完)

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