专家观点：中国外储资产面临管理挑战，应成立外汇主权养老基金

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自“外汇储备的资产属性、改革方案与还汇于民”一文,作者张斌供职于社科院世界政治与经济研究所)

路透上海11月19日 - 进入21世纪以来，中国外汇储备资产快速增长，成为国民财富的重要组成部分。2000年到2012年的13年间，人均外汇储备从130美元上升到2407美元，人均外汇储备占人均GDP比重从13.7%一路攀升到41.5%。

中国快速膨胀的外汇储备资产目前面临两个突出的管理挑战：第一个挑战是把超出合理规模的外汇储备资产还汇于民。第二个挑战是如何实现外汇储备资产收益的保值和增值。

对此，文章建议，外汇储备资产分配应在遵循四条基本原则的基础上，采取设立2~3家主权外汇养老基金、组建国家外汇资产投资管理委员会等一揽子解决方案。

这些基本原则包括“公共资产服务于公共利益，谨防被部门利益分食。”“外汇储备资产在央行与其他部门之间的分配过程公开、透明。”“接受外汇储备资产注资的机构，在机制设计层面能获取更高的预期投资回报。”“超出外汇储备职能所需的外汇资产最终以合理方式还汇于民。”

中国外汇储备管理改革的具体方案主要包括四个方面：

第一，由财政部发行特别国债，用于向央行置换0.5万亿美元外汇资产，然后将所得的外汇储备资产注资成立2~3家主权外汇养老基金。

第二，根据主权外汇养老基金运行的绩效，财政部再次发行特别国债，并增加对运行绩效优异的外汇主权养老基金的注资，最终将央行持有的外汇储备资产控制在1.5万亿美元规模上下，其余部分交由几家外汇主权养老基金掌管。

第三，尽快在全国范围内普及、做实养老保险个人账户，主权外汇养老基金将所得投资收益直接打入满足条件（比如退休年龄以上）的养老保险个人账户。

第四，设立由央行、财政部、相关专家和市场人士组成的国家外汇资产投资管理委员会，这个委员会代表政府，向全国人民代表大会解释和说明外汇资产的投资状况。

文章强调，外汇资产投资管理委员会是对外汇储备资产、外汇主权养老基金资产以及其他政府部门持有的外汇资产进行管理的最高管理层。委员会负责研究外汇资产投资的目标，以及对外汇资产投资的整体规划和管理；负责对主要外汇资产管理机构的投资业绩评估；负责外汇资金在不同外汇投资机构之间的调配。这个委员会不应该涉及任何具体的投资业务。

考虑到国际学术界对究竟多大规模的外汇储备规模才合适有丰富的讨论，但没有定论。文章列举了几个主要的衡量外汇储备规模是否适度的评价指标，并认为多数评价指标下，中国外汇储备承担传统职能所需规模在6000亿～8000亿美元之间。

文章称，外汇储备资产是公共资产，目前3.5万亿美元的资产规模远远超出外汇储备资产公共职能所需的规模，要尽量想办法，把超出公共职能所需的外汇资产渐进地还给公众。

从国际经验来看，许多国家都越来越多地借助于市场上的金融机构以提高外汇储备资产的投资收益率。中国在这方面有很多可以学习借鉴的地方。不宜为外汇储备投资设立国家战略目标。过度强调外汇储备投资的所谓国家战略目标，可能会造成大量政府部门觊觎并滥用外汇储备资产的困境。

考虑到中国的外汇储备资产规模负债方约束不强，并且远远超出了传统外汇储备职能所需的外汇储备规模。将外汇储备资产管理从央行中分离出来管理，有利于提高外汇储备投资收益，有利于以合理的方式还汇于民。这是中国外汇储备管理改革必不可少的步骤。

在外汇储备资产从央行的分离过程中，文章认为还必须遵循几个基本原则，具体包括：

一、设立国家外汇资产管理委员会，作为最高的国家外汇资产管理决策机构；以财政发行特别国债方式从央行购买外汇，并且注资于若干家主权外汇养老基金；在普及、做实养老保险个人账户的基础上，主权外汇养老基金将外汇资产投资收益直接注入到满足条件的养老保险个人账户。

二、以财政发行特别国债方式购买外汇，并且注资于若干家主权外汇养老基金，不会额外增加政府对非政府部门的债务，不会额外增加财政负担。主权外汇养老基金将投资收益直接注入到满足条件的养老保险个人账户，并不必然导致二次结汇，对外汇市场的影响也有限，而且主要是正面影响。

结合中国情况来看，外汇储备管理比较适宜的目标排序是安全性、收益性和流动性。外汇储备资产的收益性不同于普通商业机构投资的收益率，以进口商品和服务篮子作为计价物度量的外汇储备资产真实收益率是评估外汇储备资产收益性的重要维度。

文章强调，不宜为外汇储备投资设立国家战略目标。实践当中，这个目标往往与外汇储备投资最突出的安全性目标有严重冲突。此外，外汇储备投资的国家战略目标没有明确定义，也没有成熟的理论和操作实践指导。过度强调外汇储备投资的所谓国家战略目标，可能会造成大量政府部门觊觎并滥用外汇储备资产的困境。