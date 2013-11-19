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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 15:11 BJT

中国股市：沪综指终结三连涨收跌0.2%，银行股等走弱带动大盘调整

路透北京11月19日 - 中国股市沪综指周二收市小跌，终结此前连续三日涨势。分析师表示，今日传媒、军工等改革概念热点板块继续走强，但以银行股为主的权重板块集体走弱，带动大盘调整。

沪综指 收报2,193.125点，跌4.094点或0.19%，上证A股今日成交额1,157亿元人民币，较上日的1,430亿元减少两成。

“只能说银行板块偏弱，拖累了股指。”方正证券研究所分析师黄涛认为，近日市场传闻银监会将严控银行同业融资的消息对银行产生利空影响。

上证银行股指数 收跌1.45%，招商银行 收跌2.82%报11.02元。

央行公开市场周二逆回购规模较上周同期大幅扩张，录得逾一个月来单日操作新高。 分析师认为，央行今日逆回购将给近期趋紧的资金面注入一定活力，对大盘有一定正面作用。

沪深300指数 收跌0.69%，报2,412.163点。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,414.2点，涨0.05%，成交547,134手。(完)

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