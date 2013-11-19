《SAFT专栏》美国家庭热衷举债，企业却心态保守

**迈向复苏之路？**

经济学家Andrew Smithers在新书“复苏之路：经济政策必须改变的理由及方式”的论点十分有说服力，他认为企业投资枯竭有一大部分要归咎于对企业主管的激励措施。

Smithers以1970年代初期拿来与当前情况对照。当年企业在新设备及目的投资金额，是股东股利的15倍。现在这个比例是不到两倍。就连离现在不太远的1990年代，这个比例还高达六倍。

为何如此？企业主管薪酬愈来愈高、向主管提供与股价短期走势连动性甚高的股票期权，这些作法改变了企业执行长的行为。

此外，再加上金融市场极度重视季度获利目标数字，这些因素形成一种企业风气，也就是合理的长期项目无法得到关注，因为这些项目不符合决策阶层的最大利益。作为一个执行长，如果一个项目要等到你已经卸任、再也拿不到每年丰厚配股的时候才有成果，为什么要花钱支持它？

这正是最大的矛盾所在－货币政策正在设法让一般家庭干蠢事，因为企业界的态度彷佛只有今天和未来一季才要紧。

可以说这两边都在作出愈来愈糟的资产配置决定。

在美联储公布的家庭债务报告中有一项事实，学生贷款大增的同时，学生贷款逾期的情况也在大幅恶化。在所有学生贷款之中，11.8%现在已经逾期90天以上。这意味着，目前逾期的学生贷款金额已经高于2001年年中时的学生贷款总量。

这所反映出的是，面对就业市场低迷，年轻一辈迫切希望留在学校取得新的可用技术，或是等待经济复苏到来。

但在企业投资低落的情况下，那个期望中的经济复苏似乎永远都受到延误。

前美国财政部长萨默斯日前指出，这种状况有一部分是人口因素造成--某些经济体的人口组成变化，造成只有资产泡沬才能创造出足够的力量，协助失业适度下滑。