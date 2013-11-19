《SAFT专栏》美国家庭热衷举债，企业却心态保守

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**迈向复苏之路？**
经济学家Andrew Smithers在新书“复苏之路：经济政策必须改变的理由及方式”的论点十分有说服力，他认为企业投资枯竭有一大部分要归咎于对企业主管的激励措施。
Smithers以1970年代初期拿来与当前情况对照。当年企业在新设备及目的投资金额，是股东股利的15倍。现在这个比例是不到两倍。就连离现在不太远的1990年代，这个比例还高达六倍。
为何如此？企业主管薪酬愈来愈高、向主管提供与股价短期走势连动性甚高的股票期权，这些作法改变了企业执行长的行为。
此外，再加上金融市场极度重视季度获利目标数字，这些因素形成一种企业风气，也就是合理的长期项目无法得到关注，因为这些项目不符合决策阶层的最大利益。作为一个执行长，如果一个项目要等到你已经卸任、再也拿不到每年丰厚配股的时候才有成果，为什么要花钱支持它？
这正是最大的矛盾所在－货币政策正在设法让一般家庭干蠢事，因为企业界的态度彷佛只有今天和未来一季才要紧。
可以说这两边都在作出愈来愈糟的资产配置决定。
在美联储公布的家庭债务报告中有一项事实，学生贷款大增的同时，学生贷款逾期的情况也在大幅恶化。在所有学生贷款之中，11.8%现在已经逾期90天以上。这意味着，目前逾期的学生贷款金额已经高于2001年年中时的学生贷款总量。
这所反映出的是，面对就业市场低迷，年轻一辈迫切希望留在学校取得新的可用技术，或是等待经济复苏到来。
但在企业投资低落的情况下，那个期望中的经济复苏似乎永远都受到延误。
前美国财政部长萨默斯日前指出，这种状况有一部分是人口因素造成--某些经济体的人口组成变化，造成只有资产泡沬才能创造出足够的力量，协助失业适度下滑。
但情况也很有可能是，我们所需要的不是泡沬，是企业由股东有效掌控，而不是由高层主管掌控。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华/艾茂林)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币