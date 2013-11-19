中国债市：利率互换未脱近期涨势，短期关注资金价格变化

路透北京11月19日 - 中国人民币利率互换(IRS)周二 上行，短端更甚；交易员认为，虽然货币市场回购利率大跌，但银行间资金仍偏紧，加之现券孱弱行情延续，令IRS难脱近期涨势。短期关注重点待看资金价格的变化。
“IRS还是上行的，逆回购放出来没什么作用，虽然fixing(定盘利率)降了一些，但资金还是比较紧，短的pay(付固定收浮动)的兴趣比较强。长端感觉是温水煮青蛙，缓慢往上推。”北京一银行交易员说。
上述交易员并表示，从过去几日的情况看，短端走势与资金价格波动的联动还是比较强的，短期还是重点关注后者的变化。此外，明日10年国债的招标情况也值得关注。
中国银行间市场主要回购利率周二大挫，除央行公开市场逆回购规模明显增加，对信心有所提振外，具有指导意味的偏低开盘价亦有助力。不过因逆回购总量绝对值较少资金供不应求局面并未完全改善，总体未脱紧势。
中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，预测均值落在4.72%附近，有望创2004年8月以来该期限国债招标新高。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.5992/4.6992 4.4825/4.5700 4.5900/4.6825 4.7125/4.8050 4.6975/4.9750
上日 4.6000/4.7000 4.4900/4.5688 4.5775/4.6625 4.7150/4.8025 4.7025/4.9775
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变动 -0.0008/-0.0008 -0.0075/+0.0012 +0.0125/+0.0200 -0.0025/+0.0025 -0.0050/-0.0025
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.69亿元，较9月的1,586.49亿元增加不到一成。(完)
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)