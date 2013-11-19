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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 16:03 BJT

中国煤炭：10月煤炭产量同比增长1.6%至3.2亿吨--行业网站

路透上海11月19日 - 中国煤炭市场网(CCTD)周二公布的数据显示，中国10月煤炭单月产量转为正增长，即同比增长1.6%至3.2亿吨。1-10月产量同比下降0.3%至30.86亿吨。

统计还显示，10月国有重点企业原煤产量为1.76亿吨，同比增长7.2%。1-10月同比增长1.7%至16.95亿吨。

此前的数据显示，中国9月煤炭产量同比下降1.3%至3.15亿吨，1-9月产量同比降1.4%。 (完) (发稿 罗晟； 审校 李文科)
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