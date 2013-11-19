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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 17:09 BJT

台湾央行：共发行4,212亿台币存单，存单发行余额减6亿

路透台北11月19日 - 台湾央行周二公布，今日共发行4,212亿台币存单，相较存单到期4,218亿台币，存单发行余额减6亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,156

91天期 0.93 46

182天期 1.05 10

央行上日共发行6,522亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,904.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为100亿台币，累计超额准备为824亿，加计前期1%的超额准备为2,134亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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