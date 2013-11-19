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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 16:27 BJT

印度卢比汇率：兑美元升破62至约两周高位

路透孟买11月19日 - 印度卢比兑美元 周二升破62至约两周高位，外资银行在海外客户要求之下大举抛汇。

卢比兑美元升值至11月6日以来最高的61.87，最新报61.92/93，周一收盘价为62.41/42。

根据周一公布的最新数据，上周五为止，11月股市流入规模为8.9791亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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