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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 16:21 BJT

香港股市：回吐稍早涨幅收平盘，涨势略失动能

恒生国企指数周一创下近两年以来单日最大涨幅，因投资者乐见中国当局雄心壮志的改革计划。

成交额虽然自周一的逾九个月高位下滑，但周二仍相对强劲，总计115亿美元，较20日移动均值高47%。

中海油田服务 重挫4%，此前Jefferies分析师将该公司H股评级从“买入”调降至“持有”。周二之前，该股今年累计下跌近56%。(完)
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