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货币新闻 | 2013年 11月 19日 星期二 16:43 BJT

汽车产业：戴姆勒参股北汽股份，持股比例达到12%

北汽称将在与戴姆勒的合资制造企业中持股51%，戴姆勒将在双方合资的销售公司中持股51%。

戴姆勒表示，协议已经得到中国中央政府的批准。

2月时，戴姆勒宣布将收购12%北京汽车股权，并在董事会占有两席。(完)

(编译/审校 李婷仪/田建华)
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